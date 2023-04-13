توتر في المسجد الأقصى بين المرابطين وقوات الاحتلال

وطن: تشهد باحات المسجد الأقصى المبارك حالة من التوتر بين المرابطين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وحسب المصادر المقدسية، فقد أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى وسط هتافات الشبان، وقامت بقطع الكهرباء والانترنت عن المنطقة.

كما وصلت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إلى باب المغاربة أحد ابواب المسجد الاقصى تمهيداً لإخلاء الشبان المُعتكفين داخل المُصلى القبلي.

وأفادت المصادر، باندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في المسجد الأقصى.