الاحتلال يعتقل ثلاث مقدسيات قرب باب الأسباط

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 مرابطات عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتقلتهن، بدعوى "محاولتهن الدخول إلى المسجد الأقصى رغم قرار إبعادهن عنه".

والمعتقلات وفق الشهود هنّ خديجة خويص وهنادي الحلواني ونفيسة خويص، وكان قد صدر بحقهنّ قرار الإبعاد من قبل قرار الاحتلال خلال الأحداث الأخيرة داخل المسجد الأقصى، الأسبوع الماضي.

وافادت مصادر محلية بأن الاحتلال حوّل المرابطتين هنادي حلواني وخديجة خويص للتحقيق وأفرج عن المرابطة نفيسة خويص.