بالفيديو| محور المقاومة ينشر مقطعًا مصورًا بعنوان "جاهزون" ويوجّه رسالة للاحتلال جاهزون في كل الساحات

وطن: نشر الإعلام الحربي لمحور المقاومة، مساء اليوم الخميس، مقطعًا مصوّرًا حمل رسالةً شديدة الوضوح للاحتلال يحذّره من ارتكاب أي حماقةٍ تطال ساحات المقاومة التي ستتوحّد وستفتح نيران مقاتليها عليه.

المقطع المصوّر الذي حمل عنوان "جاهزون" وأُرفق بعبارة: "فلتتوحّد كل الرايات، ولتلتئم كل الجبهات، ولتُفتح كل الساحات"، يظهر من خلاله جهوزيّة المقاومة الفلسطينيّة إلى جانب كافة التشكيلات المُقاوِمة في غرفة العمليات المشتركة لمحور المقاومة.

ويظهر في المقطع المصوّر عناصر من كافة كتائب المقاومة المختلفة ومن ضمنها عناصر من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، وهم جنبًا إلى جنب مع رفاقهم في الغرفة المشتركة لمحور المقاومة أثناء إعداد وتجهيز الخطط المختلفة، والإتمام على حالة الجهوزيّة تحسبًا لاندلاع أي مواجهةٍ مع جيش الاحتلال.

وختم الإعلام الحربي لمحور المقاومة المقطع المصوّر بعبارة: "وعد الآخرة.. جاهزون"؛ باللغتين العبريّة والعربيّة.