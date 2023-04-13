"المتابعة العربية" تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

وطن: طالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، اليوم الخميس، بإطلاق سراح الأسير وليد دقة بشكل فوري، وأشارت إلى "وضعه الصحي الحرج"، في أعقاب دخوله إلى قسم العناية المركزة في مستشفى "برزيلاي" في مدينة عسقلان، بعد أن خضع أمس، الأربعاء، لعملية جراحية، تم خلالها استئصال جزء من رئته اليمنى.

وقالت "المتابعة" إن "بقاء الأسير دقة في السجن على الرغم من وضعه الخطير الحرج، يدل على عقلية ظلم واستبداد"، مشددة على أن "من حقه الإنساني أن يكون بين أحضان عائلته".

ودعت المتابعة مكونات اللجنة واللجان الشعبية للتفاعل مع الحراك الشعبي من أجل إطلاق سراح الأسير دقة فوراً.

وتعرض الأسير وليد دقة خلال سنوات أسره الـ37، لانتكاسات صحية متتالية، ومنذ آذار الماضي تدهورت حالته بعد تعرضه لجريمة الإهمال الطبي، وذلك بعد أن تم تشخيص إصابته بسرطان نادر يصيب نخاع العظم في 18 كانون الأول/ يناير 2022.