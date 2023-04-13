المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين سياسية ثابتة للغرب المستعمر

كتب فادي البرغوثي:

لا يوجد حتى هذه اللحظة ما يمكن قوله بان الغرب يدرك طبيعة الجريمة التي ارتكبها ضد الإنسانية بشكل عام وضد الشعب الفلسطينين بشكل خاص ، فهو نفسه لم يعتذر عن السنوات التي قام فيها في احتلال المناطق الشرقية سواء كانت العربية منها او الغير عربية مستغلا حالة القوة العسكرية التي لديه في محاولة لتزوير التاريخ والظهور بأن هذا الاحتلال جاء من منطق تطوير لهذه الدول والحاقها في الدول الغربية ، علما ان هذا بحد ذاته كان هو بمثابة عملية تزوير للتاريخ الحديث الذي جعل الغرب نفسه ينظر بشكل آخر لعملية الاستعمار والتبعية حتى بعد "الاستقلال".

ومن يتتبع الأحداث يعرف ان الغرب حارب الاستقلال الحقيقي للدول التي وقعت تحت سيطرته وتحالف مع انظمة ذات بُعد عشائري وهو نفسه الذي عمل على اقناع شعوبه بان الاستعمار تطوير للشرق المتخلف .

هنا اريد ان استرشد في كتاب ادورد سعيد "الاستشراق " الذي فند طبيعة النظرة الغربية وطبيعة نظرته للشرق من منطلقات وفهم خاطئ ، اما عن قصد أو غير قصد لكنها في نهاية المطاف توصلت لنفس النتائج ، فعمليا فإن النظرة الغربية لتخلف الشرق جاء من سوء الفهم إذ انطلق التفكير من دراسة الشرق من تفكير الغرب بتعبير ادورد نفسه "دراسة الاخر الشرقي من خلال الذات الغربية" اما عملية القصد هو ما كانت الدراسات تحاول إثباته لشعوب الغرب لتبرير الجرائم والاستعمار.

لقد وصل الحال إلى اكثر من ذلك فعمليا ما قاله "ساتر" المفكر الوجودي المعروف في مقدمة الكتاب الشهير معذبو الارض قي كتاب "فنون" بان هناك معاهد لدراسة الطب النفسي تابعة لفرنسا اثبتت ان الجزائري مخلوق اقل من البشر واعلى من القرد وان له ذيل مثل القرود وهو ما يبرر من خلال دراسات مزورة للاحتلال فرنسا للجزائر وما يبرر أيضا طبيعة القسوة التي تعاملت فيها فرنسا مع السكان الاصليين في الجزائر .

هذا الأمر لا يختلف عما يحصل في فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني الذي أنشأ دولة قائمة على بحر من دماء وجماجم البشر بدعم غربي بامتياز مستمر إلى غاية هذه اللحظة

ويمكن لنا ان نقول ان المبررات التي ساقتها دول الاستعمار للاحتلال الوطن العربي هي نفسها المبررات التي خلقت دولة الكيان الصهيوني لذلك كان الدعم الغربي لدولة الكيان الصهيوني بلا حدود بالاضافة الى دفاعه عنها بشكل دائم وغير مسبوق ما جعلها متفوقة على جيرانها عسكريا وماليا ضمن المفهوم الغربي الاستعماري

وعليه فإنني اعتقد جازما ان الحل مع دولة الاحتلال لا يشترط حلا سياسيا أو حتى حلا يجعل الدول الغربية نفسها تقوم باجبار دولة الكيان الصهيوني على عملية سلام ما يضمن لشعب الفلسطيني حق حتى لو كانت نسبي وهذا ما اثبتته التجربة العملية التي بقي فيها الغرب يساوي ما بين القاتل والمقتول بل انه وصلت فيه الوقاحة ان يحمل الفلسطينيين سبب قتلهم من الاحتلال الاسرائيلي غير ابه بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال على مدار سنواته مما يعني ان الحل الوحيد هو استئصال هذا الكيان فهو جسم غريب في خصر الأمة بشكل كامل ... يحارب جميع المحيط فيه وازالته من المحيط كاملا.