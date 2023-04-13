اليورو يرتفع أمام الدولار مسجلا أعلى مستوى في عام

وطن: سجل اليورو أعلى مستوى في عام واحد أمام الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الشهر الماضي، مما عزز التوقعات باقتراب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنهاء سياسة التشديد النقدي.

وانخفضت أسعار الجملة 0.5 بالمئة في مارس/ آذار الماضي، فيما تراجعت أسعار السلع الأساسية 0.1 بالمئة.

وارتفع اليورو إلى 1.10470 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أبريل 2022، قبل أن يفقد بعض مكاسبه ويهبط إلى 1.1032 في أحدث التعاملات مسجلا زيادة يومية 0.32 بالمئة.

وانخفض مؤشر الدولار إلى 101.10، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من أبريل.

(المصدر- سكاي نيوز)