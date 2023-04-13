الاحتلال يقرر الافراج عن أسرى الضفة الذين اعتقلهم بالأقصى ليلة 14 رمضان

وطن: قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان سلطات الاحتلال قررت اليوم الخميس، الإفراج عن عن 14 معتقلا من الضفة الذين اعتقلهم جنود الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى ليلة الرابع عشر من شهر رمضان.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى في تصريح صحفي، أن الاحتلال أفرج عن المعتقلين، بشرط دفع غرامات مالية بقيمة ألف شيكل.

واعتقلت شرطة الاحتلال ليلة 14 رمضان ما يقارب 400 معتكف، من داخل المسجد الأقصى المبارك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى بعد منتصف الليل، وتكسير شبابيك وبوابات المسجد القبلي.