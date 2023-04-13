معارك "دامية" لتطويق "باخموت" في أوكرانيا

وطن: أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، أنه بات يحاصر القوات الأوكرانية المتحصنة في مدينة باخموت، مركز القتال منذ شهور في أوكرانيا.

لكن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوغين التي يتواجد مقاتلوها في الخطوط الأمامية بمعركة باخموت، قدر، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل للمدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، مع الإشارة إلى أن 80% من المدينة بات تحت السيطرة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "المجموعات الهجومية لفاغنر تواصل عملياتها العسكرية المكثّفة لطرد العدو من أحياء وسط باخموت".

وبسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي تكبدها الجانبان، أصبحت باخموت رمزاً للنزاع بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس، وهو الهدف المعلن لموسكو.

يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة، تقدمت القوات الروسية شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على الجزء الشرقي منها.

(المصدر- سكاي نيوز)