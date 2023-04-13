"كهرباء القدس" تستمر في حملة رمضان الخير 2023

وطن: لم تقف الأجواء العاصفة والأمطار الشديدة التي تعم البلاد عائقاً امام رسالة شركة كهرباء محافظة القدس في دعم الأسر ميسورة الحال والفئات الأقل ضعفا في المجتمع، وفي هذا السياق التقى اليوم الخميس في بلدة العيزرية فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في شركة كهرباء محافظة القدس مع رئيس جمعية ملجاْ الخير الأرثوذكسي العربي د. زياد شقير كما والتقى في بلدة حزما مع رئيس جمعية الشبان المسلمين الأستاذ إبراهيم كنعان .

وفي هذا السياق قال جبران بأن الشركة المقدسية مستمرة في حملة رمضان الخير 2023 لتصل لكافة محافظات امتياز الشركة من أجل مساعدة الاسر المتعففة وميسورة الحال وكذلك المؤسسات الخيرية التي تقدّم خدماتها لهذه الفئات .

كم أكد جبران بأن الأجواء الماطرة التي تسود البلاد في هذه الأيام لم تشكل عائقا امام استمرار الشركة في حملتها الخيرية ، مؤكدا أن هذه الحملة وفي ظل هذه الظروف تعكس المسؤولية الاجتماعية للشركة المقدسية ، وتأتي كذلك انسجاما مع توجيهات إدارة الشركة وفي المقدمة رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام المهندس هشام العمري ، ومشيراُ في الوقت ذاته الى ان الحملة هدفها الأساس تعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وشرائحه .

ومن جانبه أكد د. شقير اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة كهرباء محافظة القدس في دعم الأسر الفقيرة وميسورة الحال وكذلك دعم المؤسسات التي تقدم خدماتها لهذه الفئة من المجتمع الفلسطيني ، وبخاصة فئة ذوي الإعاقة .

كما أكد د.شقير ان الحملة التي أطلقتها الشركة تعبر عن اصالتها والتصاقها في المجتمع وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، مقدماً في الوقت ذاتها الشكر والتقدير لكافة العاملين ولادارة شركة كهرباء القدس على هذه الجهود المبذولة.

وبدوره اثنى رئيس جمعية الشبان المسلمين في بلدة حزما إبراهيم كنعان على خطوة شركة كهرباء القدس في دعم الأسر ميسورة الحال والفقيرة من خلال حملة رمضان الخير 2023 وبخاصة خلال الشهر الفضيل .

كما أكد كنعان ان هذه المبادرة تعكس روح المسؤولية الوطنية العالية للشركة المقدسية اتجاه الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع المحلي.