اللجان الشعبية والمؤسسات المجتمعية وحركة فتح في المخيمات: "لازاريني" شخص غير مرغوب ويتحمل مسؤولية تفاقم الازمة

وطن: أعلنت اللجان الشعبية والمؤسسات المجتمعية وحركة فتح في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية اعتبار المفوض العام لوكالة الأونروا " فيليب لازاريني" شخص غير مرغوب فيه في مخيمات اللاجئين.

وحملت اللجان والمؤسسات المجتمعية وحركة فتح في المخيمات في بيان وصل وطن نسخة عنه "لازاريني" المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة وتحمل كافة تداعياتها، وان استمرار تعنت إدارة الوكالة ومفوضها العام "فيليب لازاريني" تنذر بانفجار قريب سيطال الجميع دون استثناء والأيام كفيلة لإثبات ذلك.

وكانت اللجان الشعبية والقوى الوطنية والمؤسسات والفعاليات المجتمعية والتنظيمية في مخيمات اللاجئين قد تداعت لاجتماع طارئ وعاجل في المكتب التنفيذي للاجئين لمناقشة خطورة تداعيات هذا الإضراب الذي حرم آلاف الطلاب والمرضى وكبار السن من حقهم في التعليم والعلاج والدواء، لمناقشة الوضع المتفجر في مخيمات اللاجئين.