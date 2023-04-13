حسين الشيخ يلتقي المبعوث الأميركي هادي عمرو

وطن: التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، واطلعه على آخر المستجدات السياسية والميدانية، والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الشيخ، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، ضرورة التدخل الأميركي الفاعل والمؤثر في الضغط على "إسرائيل"، وإجبارها على وقف إجراءاتها التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.