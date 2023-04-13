مرضى الهيموفيليا في فلسطين.. الواقع لا يسعفهم

كتب: جاد كنعان الطويل

بدأ اهتمامي بأمراض نزف الدم الوراثي، والتركيز على احتياجات وهموم مرضى الهيموفيليا حول العالم منذ فترة طويلة، تُقارب الثلاثين عاماً؛ عندما كنت أحد المؤسسين للجمعية الفلسطينيةً لأمراض نزف الدم أثناء إقامتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبلها بسنوات كنت عضواً لمجلس إدارة جمعية الهيموفيليا لولاية ميتشغان الأمريكية في أواسط تسعينات القرن الماضي حيث خدمت لفترة أربع سنوات متطوعاً في تلك الجمعية.

لم يكن ارتباطي بأمراض نزف الدم عرضياً بل لكوني ولدت شخصياً مصاباً بهذا المرض، وعلى أرض القدس الطيبة قبل حرب عام ١٩٦٧ تلقيت أول رعاية صحية، ومذاك الحين شكّل هذا المرض جوهر ونمط حياتي واستحوذ على اهتمامتي ومشاعري وشغفي.

بات التطوع مع أخوتي وأخواتي في مجتمع الهيموفيليا أساساً في إطار تحركي من أجل مرض نزف الدم، وهم المهمشون ليس في فلسطين المحتلة فقط، بل حول العالم .

إنني جزء من هذه القضية الإنسانية المتمحورة حول مرضى الهيموفيليا أكثر من كوني متعاطفاً معهم لأنني أحيا معاناتهم وآلامهم على مدار الساعة ومنذ ولادتي، كما وأدرك احتياجاتهم وماهية مشاعرهم.

ولدت في ستينيات القرن الماضي لعائلة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكيةً وتعيش في مدينة البيرة، وبدأت معاناتي من هنا، إذ أدركت سوء التشخيص لمرض الهيموفيليا وعدم توفر الرعاية الشمولية لهؤلاء المرضى.

تُعتبر حالات النزف المتكرر ومضاعفاته أبرز أوجه المعاناة لدى المرضى، وهذا ما مررت به إلى جانب تلف المفاصل وضعف العضلات والنزف الداخلي للأعضاء، كل ذلك تزامن مع عدم توفر العلاج أو انتظامه حتى وصلت الأمور بي إلى الحاجة لزراعة كبد.

ورغم إجرائي لعملية زراعة الكبد بعد إصابتي بتليف وتشمع الكبد قبل خمسة عشر عام في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنني ما زلت أعاني من مضاعفات النزف المستمر.

كانت خسارتي للكبد ناتجة عن سوء الرعاية الصحية المقدمة لي كمريض هيموفيليا وبسبب تلوث الدم ومشتقاته كالبلازما و"الكريو" التي أعطيت لي كعلاج في فترات سابقة والتي كان شائعة الاستخدام فيما سبق في علاج الهيموفيليا خاصة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

لنا أن نتخيل مقدار الألم الذي يمر به مريض الهيموفيليا نتيجة مرضه ومضاعفات النزف يومياً وفي ظل غياب أساسيات الرعاية الطبية والنفسية اللازمتين، وتأثير المرض على سير الأنشطة اليومية لمريض الهيموفيليا.

في أواسط ثمانينيات القرن الماضي أُتيحت لي فرصة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل انتقلت للعيش في مدينة ديترويت الأمريكية بغرض الحصول على رعاية صحية أفضل ولتعزيز فرصتي التعليمية والوظيفية نتيجة الوضع السياسي القائم في فلسطين المحتلة وصعوبات الرعاية الطبية التي يتلقاها مرضى نزف الدم الوراثي.

لكني قررت العودة لفلسطين بعد عقدين من الزمن وتحديداً في عام ٢٠٠٤ لإيماني ورؤيتي بأهمية مساعدة مجتمع مرضى نزف الدم الوراثي والمهمشين في فلسطين، وكما ذكرت صديقتي ومرشدتي لوري كيلي الناشطة والكاتبة الأمريكية في مجال الهيموفيليا في تقديمها لكتابها "قائد الهيموفيليا".

ثمانية عشر عاماً هي المدة التي مضت على عودتي لفلسطين، وإذا ما نظرنا إلى مجتمعات الهيموفيليا في الدول الغربية والمتقدمة نجد أنها قد انتقلت لمستوى أكثر تطوراً من العلاج والرعاية وفق مبدأ من "العناية للشفاء"، كما تطور الإنتاج الدوائي للعوامل المخثرة (الأدوية الوريدية) التي تبقى في أجسام المرضى لفترة زمنية أطول عدا عن عشرات الدراسات والأبحاث العلمية عالية القيمة والجودة وخاصة في الهندسة الجينية لعلاج دائم لأمراض نزف الدم الوراثي.

وعلى الجانب الآخر نجد أنفسنا في فلسطين، اننا ما زلنا كمرضى هيموفيليا وعائلاتهم ومقدمي الخدمات نواجه صعوبات فائقة؛ في تشخيص وتحديد أي من أمراض نزف الدم الوراثيةً المختلفة التي يعاني منها المريض، إذ تقوم الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم بتوثيق صعوبة تشخيص حالات كثيرة من المرضى، ومتابعة عدم مقدرة هؤلاء المرضى الحصول على "العوامل المخثرة" اللازمة للعلاج، والتي يحتاجها المرضى على مدار الساعة ومنذ ولادتهم، إذ يضطر المرضى إلى تلقي وحدات دم أو مشتقات الدم كالبلازما أو الكريو كبديل للعلاج المركز هذا إن توفرت.

لست الوحيد الذي يعيش هذه الإشكاليات القاتلة، ماهر مريض هيموفيليا من محافظة سلفيت يعيش إشكالية التشخيص وعدم توفر العامل المخثر الخاص بعلاجه والتي يحتاجه على مدار الساعة.

وبعد ستة وأربعين عاماً من العمر وعلاج كمريض هيموفيليا، تعرض ماهر مؤخراً لنزيف حاد في الأنف يوصله لحالة الخطورة القصوى، ويستمر النزف لديه لأسابيع دون أن يستطيع الأطباء إيقاف النزف، حتى مع استخدام كميات كبيرة من العامل المخثر الثامن ولا بوحدات دم ولا بالبلازما ولا بالكريو، ولصعوبة النزف يتم تحويل ماهر لمستشفى خاص في مدينة رام الله، وتم تشخيصه على أنه يعاني من مرض نزف دم وراثي آخر بسبب نقص عامل "فان ويلبراند" للتخثر وليس الهيموفيليا الناتجة عن نقص عامل التخثر الثامن.

أما الشابة إيمان فهي مريضة نزف دم تعيش في محافطة الخليل ،ومنذ ولادتها تعاني من نقص العامل المخثر العاشر ولا تستطيع الحصول عليه؛ ما عرّضها للكثير من المشاكل الصحية مثل السكري، والمضاعفات؛ كتلف في العين.

وهناك مثال أخير على غياب علاج محدد لثلاث أخوات من محافظة رام الله والبيرة مصابات بمرض "جلانزمان" ويحتجن للعامل المخثر السابع، إلا أن هذه الإبر الوريدية غير متوفرة.

وتتعاظم مشاكل الأخوات الصحية شهرا بعد آخر وأثناء الدورة الشهرية والحمل والولادة، ويعانين الأمرين من النزف، والإقامة الطويلة في المستشفيات لمضاعفات النزف؛ بسبب عدم توفر العوامل المخثرة اللازمة.

كما أن خدمات العيادات الشموليةً لمرضى الهيموفيلبا والتي يحتاجها المرضى بانتظام أيضاً غير متوفرة وحسب البروتوكولات العلاجية، فلا تتوفر هذه الرعاية حسب الحاجة ولا حسب الطلب ولا حتى دورياً للسيطرة على النزف والحد منه ومتابعة مضاعفاته، إذ يحتاج المرضى رعاية أطباء أمراض الدم والعيون والأسنان والعظام والعلاج الطبيعي والكبد والأوبئة وأخصائي التغذية عدا عن المعالجين النفسيين.

يزداد شقاء بعض مرضى نزف الدم وعذابهم أيضا بسبب عدم توفر العمليات الجراحية المتخصصة، أو الطواقم الخبيرة في التعامل مع مضاعفات النزف، التي تزداد خاصة فيما يتعلق بتلف المفاصل والعضلات والأعضاء الداخلية.

إن خصوصية مريض نزف الدم الوراثي في فلسطين يجب أن تبرز للعيان وتندرج في إطار أولويات مزودي الخدمة الطبية في فلسطين، لتخفيف معاناته على كل الصعد.