الاحتلال يُفرج عن أسرى الضفة الذين اعتقلهم بـ"الأقصى"

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الإفراج عن أسرى الضفة الذين اعتقلتهم خلال اقتحامها للمسجد الأقصى ليلة الـ 14 من شهر رمضان الجاري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى في تصريح صحفي، إن الاحتلال قرر الإفراج عن 14 معتقلا من الضفة الذين اعتقلهم جنود الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى ليلة الرابع عشر من شهر رمضان.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال أفرج عن المعتقلين، بشرط دفع غرامات مالية بقيمة ألف شيكل.

واعتقلت شرطة الاحتلال ليلة 14 رمضان ما يقارب 400 معتكف، من داخل المسجد الأقصى المبارك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى بعد منتصف الليل، وتكسير شبابيك وبوابات المسجد القبلي.

واقتحمت قوات الاحتلال في تلك الليلة المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وأخرجت المعتكفين والمعتكفات من داخله بالقوة ، وتخلل ذلك اعتداء بالهروات وأعقاب البنادق وإطلاق قنابل الغاز السام، والصوت صوبهم؛ ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المصلين، واعتقال المئات.