البنك الوطني وجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت يوقعان اتفاقية تعاون لدعم الطلبة المحتاجين

رام الله - وطن للانباء: ضمن رسالة المسؤولية الاجتماعية التي يحملها برنامج التوفير والقائمة على التبرع بدولار مقابل كل حساب توفير جديد يتم فتحه لدى البنك لصالح صناديق الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية، وقع البنك الوطني أولى اتفاقياته بهذا الخصوص مع جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت لدعم الطلبة المحتاجين الملتحقين بالجامعة ومساندتهم لإكمال تعليمهم.

وقع الاتفاقية مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة الأفراد أيمن دحادحة، ومدير عام جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت نور عابدي، حيث جرى التوقيع في مقر الجمعية في مدينة رام الله.

وتعليقا على ذلك، أعرب دحادحة عن سعادته بتوقيع أولى اتفاقيات رسالة المسؤولية الاجتماعية ضمن برنامج التوفير، مؤكدا أن البرنامج يقوم على مبدأ الأمان المالي، وهذا الأمر تم ترجمته من خلال الجوائز التي جرى اختيارها والتي تشكل الأمان وهي البيت والدخل الشهري الثابت، وبالتالي جاءت رسالة المسؤولية الاجتماعية التي يحملها البرنامج لخدمة نفس الغاية، فالتعليم هو صمام الأمان الرئيسي لأي فرد والقاعدة لتمكينه في المجتمع.

وأضاف دحادحة أن البنك الوطني سيوقع 3 اتفاقيات أخرى في نفس المضمون مع جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس، وجامعة البولتيكنيك لتغطي مساهمات البرنامج جميع مناطق الضفة الغربية.

ومن ناحيته اعرب عابدي عن تقدير الجمعية العلاقة الاستيراتيجية مع البنك الوطني ومساهمته في دعم برنامج المنح التعليمية للطلبة الاكثر احتياجا في جامعة بير زيت، وان هذا التعاون لهو دليل على تكاتف مجتمعنا المحلي وعطائه.

واضاف عابدي، ان جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت تاسست عام 1993 كجمعية خيرية في مدينة رام الله لتكون داعما وسندا معنوياً ومادياً وعلمياً لجامعة بيرزيت وطلبتها من خلال تجمع نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والأكاديميين والإداريين والمهنيين المتخصصين وغيرهم من المجتمع المحلي الفلسطيني، حيث تعتبر المنح التعليمية للطلبة الاكثر احتياجا احدى اهم برامج ودور جمعيتنا وذلك من منطلق ايماننا بالحق في التعليم وضرورة عدم السماح للاوضاع المالية ان تكون عائقا في تعليم ابنائنا.

يذكر ان جمعية اصدقاء جامعة بير زيت تحتفل هذه السنة بذكرى تاسيسها الثلاثين، ثلاثون سنة من العطاء لخدمة جامعة بير زيت وطلبتها.

ومن الجدير ذكره، أن الجامعات الشريكة سيقع على عاتقها اختيار الطلبة المستفيدين من رسالة المسؤولية الاجتماعية التي يحملها برنامج التوفير بناء على شروط محددة، وسيقوم البنك بتسديد المنح الجامعية وفقا لهذه الترشيحات.