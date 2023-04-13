بعد تدهور وضعه الصحي.. ادارة سجون الاحتلال تنقل الأسير محمد الخطيب لمستشفى "سوروكا"

وطن: قال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، إلى مستشفى "سوروكا"، صباح اليوم الخميس، بعد تدهور إضافي طرأ على حالته الصحيّة.

ويعاني الأسير الخطيب، من مشاكل مزمنة وحادة في الظهر، أدت إلى التّسبب له بصعوبة بالغة في الحركة، إضافة إلى أعراض صحيّة نتجت بسبب كمية المسكنات المخدرة التي تلقاها على مدار الفترة الماضية، ومنذ أكثر من شهر، بدأ وضعه الصحيّ يتدهور بشكل متسارع.

وبيّن نادي الأسير، أن نقل الأسير الخطيب جاء متأخرًا، وبعد عدة شهور على مطالبات منه، ومن الجهات المختصة التي اضطرت التوجه إلى المحاكم من أجل نقله لإجراء فحوص طبيّة فقط، وذلك في ضوء ظهور أعراض صحية جديدة تشير إلى أن مشاكل صحيّة إضافية بدأ يعاني منها.