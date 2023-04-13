الجفاف يهدّد محاصيل الحبوب في تونس

وطن: أدى الجفاف الشديد في شمال إفريقيا إلى جعل المزارعين التونسيين يستعدون لموسم كارثي، ما يعرض الأمن الغذائي للخطر في بلد يعاني من ضائقة اقتصادية.

في الوقت الذي تعطلت فيه سوق الحبوب العالمية بسبب الحرب الأوكرانية، تلاشى إنتاج الحبوب المحلي في تونس أيضًا، بسبب قلة هطول الأمطار التي أوقفت نمو المحاصيل.

حتى قبل أشهر الصيف الحارة، تكون التربة جافة في تونس، التي تستنفد مواردها المائية باضطراد مع اشتداد تغير المناخ.

وقال المزارع طاهر الشواشي وهو يسير في يأس في حقله الذي يبعد 55 كيلومترا عن العاصمة تونس، "لم نشهد قط جفافا بهذا السوء".

وأضاف: "كان الجو جافًا على مدار السنوات الأربع الماضية، لكننا توقعنا بعض الأمطار هذا الموسم. وبدلاً من ذلك، أصبح الوضع أسوأ".