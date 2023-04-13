الاحتلال يصادق على شق طرق استيطانية حول قلنديا وحزما قرب القدس

وطن: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس على عدة مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط مدينة القدس.

وحسب القناة العبرية السابعة الإسرائيلية، فقد صادقت سلطات الاحتلال على شق الطريق رقم 45، الذي سيلتف حول مخيم قلنديا ويُصادر آلاف الدونمات.

وسيربط الطريق الاستيطاني دوار معبر "مخماس" على الشارع رقم 60 ومنطقة مستوطنات "ميغرون" و"كوخاف يعكوف" مباشرة مع الشارع رقم 443 جنوب غرب رام الله، والمحاذي لقرى شمال غرب القدس.

ووفقا للقناة التلفزيونية الاسرائيلية فإن الشارع سيُبعد المستوطنين عن منطقة بلدة حزما، ويتيح الدخول مباشرة إلى الشارع 443.

كما وصادقت سلطات الاحتلال على شق طريق يربط الشارع رقم 1 غرب القدس مع الشارع رقم 60، والأحياء الجنوبية من المدينة.

وأشارت القناة السابعة إلى أن الشارع يهدف إلى الالتفاف على بلدة صور باهر شرقي القدس، عبر مصادرة آلاف الدونمات الزراعية.

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "بتسليئيل سموتريتش" إن المصادقة على مشاريع الطرقات تأتي سعيًا لتسهيل حركة المستوطنين.

يذكر أنه في نهاية مارس/ آذار الماضي، صادقت سلطات الاحتلال على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات؛ "إفرات" و"بيتار عيليت" في بيت لحم، و"جيلو" شرقي القدس.