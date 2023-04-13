شرطة الاحتلال تلاحق عمال الضفة بالداخل وتعتقل 122 منهم

وطن: شنت شرطة الاحتلال حملة خاصة ضمن ملاحقتها العمال الفلسطينيين في اراضي عام 1948.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها نفذت خلال فترة عيد الفصح اليهودي حملة في عدد من المناطق، لمنع دخول من لا يحملون تصاريح، وتم خلال الحملة اعتقال 122 فلسطينيا "دخلوا بدون تصاريح".

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، بالجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم بالداخل، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.

(المصدر- عرب 48)