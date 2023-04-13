الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.31% خلال آذار



وطن- سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر آذار 2023 ارتفاعاً نسبته 1.31% مقارنة مع شهر شباط 2023.

وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأكبر في ارتفاع هذا المؤشر.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.75% خلال شهر آذار 2023 مقارنة مع شهر شباط 2023، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.21% خلال شهر آذار مقارنة مع شهر شباط.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2023 مع شهر آذار 2022 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.32 % بواقع 5.13% في الضفة الغربية، و 4.48% في القدس، وبنسبة 1.69% في قطاع غزة.