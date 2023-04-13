رئيس اتحاد الهيئات المحلية يلتقي مع القنصل الايطالي

وطن- عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ممثلًا برئيسه عبد الكريم الزبيدي اجتماعًا مع القنصل العام لإيطاليا في القدس جوزيبي فيديل في مقر بلدية سلفيت، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الإيطالية من خلال المشاريع المشتركة التي ينفذها الاتحاد مع شركائه في إيطاليا.

وأوضح الزبيدي أهمية المشاريع التي ينفذها الاتحاد والهيئات المحلية الفلسطينية مع نظرائهم بإيطاليا ،كونها تدعم مأسسة العلاقات وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، مشيدًا بجهود واهتمام القنصلية الإيطالية في المشاريع المذكورة والعلاقات اللامركزية التي يؤسس لها الاتحاد بالشراكة مع اتحادات البلديات في منطقة أومبريا.

واكد اهتمام الهيئات المحلية الفلسطينية بهذا التعاون الذي يدعم جهودهم في التغلب على التحديات الجغرافية والسياسية.

من جانبه، شدد السفير الإيطالي على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات المحلية في فلسطين في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية والواقع السياسي الصعب كونها لا تزال مجزأة مناطقيًا، موضحًا ضرورة تعزيز العلاقات التشاركية ودعمها من أجل تقديم نموذجًا لتبادل الخبرات والمعرفة وتنفيذ مشاريع تدعم استراتيجيات التنمية للهيئات المحلية، وتحدث تأثيرًا سياسيًا من أجل تعزيز حقوق الفلسطينيين ودعم هيئاتهم المحلية في تقديم خدمات شاملة ومستدامة.