الإسلامي الفلسطيني يسلم جائزة ربع مليون شيكل للفائز الأول في حملة توفير كريم

وطن: سلم البنك الإسلامي الفلسطيني الجائزة النقدية الأولى لحملة توفير كريم وقيمتها ربع مليون شيكل للفائز بسام يوسف حمزة من محافظة طولكرم.

وجرى تسليم الجائزة للفائز في حفل أقيم بفرع البنك الإسلامي الفلسطيني في مدينة طولكرم بحضور المدير العام د. عماد السعدي ورئيس هيئة الرقابة الشرعية د. علاء رزية ومساعد المدير العام للفروع زايد شقير ومدير منطقة الشمال ماجد خروب وعدد من مدراء الفروع والدوائر إلى جانب حشدٍ من الشخصيات الاعتبارية وعملاء البنك.

وعبر الفائز عن فرحته بالجائزة مبيناً أنها شكلت مفاجأة كبيرة بالنسبة له، مقدماً الشكر للبنك الإسلامي الفلسطيني على حملاته وخدماته المميزة.

وهنأ مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي الفائز قائلاً إن حملة "توفير كريم" تشكل جزءاً من جهود البنك لتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع وتحفيز العملاء على فتح حسابات توفير وتنمية حساباتهم الحالية من خلال تقديم جوائز نقدية كبرى وهدايا عينية مميزة.

كما قدم السعدي شكره للفائز ولكافة العملاء على ثقتهم بالبنك الإسلامي الفلسطيني والخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها، مشيراً أن هذه الثقة تشكل حافزاً للمزيد من التطوير وتقديم خدمات أكثر تميزاً وتواكب متطلبات العصر الحديث، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية إسلامية متميزة.

وتتضمن الحملة حتى نهاية العام السحب على جوائز نقدية بقيمة ربع مليون شيكل كل 3 أشهر وجائزة بقيمة نصف مليون شيكل في نهاية العام، بالإضافة إلى باقة مميزة من الهدايا العينية الفورية.

ويُمَكِن حساب التوفير العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة، إضافة إلى فرصته بالفوز بإحدى الجوائز النقدية التي سيتم السحب عليها خلال الحملة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الحملة وقيم الجوائز ومتابعة السحوبات ومعرفة أسماء الفائزين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.pib.ps ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز الاتصال الرقمي الذي يقدم خدماته على مدار الساعة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل, والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة "أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive" وجائزة أفضل بطاقة إسلامية في فلسطين عن بطاقاته الائتمانية وورلد وبلاتينوم والتيسير وذلك من قبل مجلة International Finance العالمية.