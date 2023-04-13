الأسير أحمد أبو خضر من سيلة الظهر يدخل عامه الـ22 في الأسر

وطن: دخل الأسير أحمد علي محمود أبو خضر من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو خضر في 13 نيسان 2002، أثناء وجوده في طوباس، وأصيب برصاصة في قدمه خلال اعتقاله، وتدهورت حالته الصحية بسبب مضاعفات خطيرة نتجت عن التهاب أصاب قدمه المصابة، وتعرض في السجن لاعتداء من السجانين.

وأضاف أن سلطات الاحتلال حكمت على أبو خضر بالسجن 11 مؤبداً و50 عاما و6 أشهر.