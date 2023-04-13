عقوبات أمريكية على 120 فرداً وكياناً لعلاقاتهم مع روسيا

وطن: فرضت أمريكا عقوبات على 120 فردا وكيانا لعلاقاتهم مع روسيا والتورط في انتهاك العقوبات المفروضة عليها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكينف، إن الوزارة قررت فرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وشركة من أكثر من 20 دولة ومنطقة لصلاتهم بالغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، بما في ذلك انتهاكات العقوبات.

وأضاف البيان "بالتنسيق مع المملكة المتحدة، تفرض الولايات المتحدة عقوبات "على شبكة تدعم التحايل على العقوبات من قبل أحد أغنى المليارديرات في روسيا، أليشر عثمانوف، الذي يخضع لعقوبات منذ العام الماضي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات والأفراد".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا، تشمل 25 شخصا و29 كيانا، وتستهدف عرقلة وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي.