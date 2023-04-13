الطقس: الحرارة أدنى من معدلها بـ7 درجات وأمطار على مختلف المناطق

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، يستمر اليوم الخميس، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء الى الاستقرار بشكل تدريجي والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو باردًا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.