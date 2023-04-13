توتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان

وطن: قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، إن قيادة قوات الدعم السريع حشدت القوات وانتشرت في العاصمة وبعض المدن، مؤكدة إنها مكلفة بحفظ وصون أمن وسلامة البلاد، دستوراً وقانوناَ.

وقالت القيادة في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: "بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير ، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن... وهذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين ، وفاقم من المخاطر الأمنية ، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".

وحذر البيان من "صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس" واتهم الدعم السريع بتجاوز، القانون "ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".