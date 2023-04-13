كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد واليابان لسكان هوكايدو: أخلوا على الفور

وطن: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدّد باتّجاه البحر، اليوم الخميس، وفق ما نقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب بأن الصاروخ أطلق باتّجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت الوكالة، في خطوة تحدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة مع سول وواشنطن.

ولم تذكر هيئة الأركان مزيدا من التفاصيل لحين إجراء تحليل، وفقا ليونهاب.

بدورها، أعلنت رئاسة الوزراء اليابانية -على تويتر- أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي".

وحضت الحكومة اليابانية صباح الخميس سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء، وقالت الحكومة في تحذير "أخلوا على الفور. أخلوا على الفور"، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض.

ولاحقا، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية "لم يسقط في الأراضي اليابانية".

من جهته، صرّح وزير الدفاع ياسوكازو هامادا بأن الصاروخ الذي "يُرجّح أن يكون من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية أن طوكيو احتجت بشدة لدى بيونغ يانغ على إطلاق الصاروخ الباليستي.

كما نقلت رويترز عن البيت الأبيض أن واشنطن تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى، وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الأمن القومي بكوريا الجنوبية عقد اجتماعا طارئا بشأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونغ يانغ.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى توسيع نطاق ردع الحرب في بلاده بطريقة أكثر "عملية وهجومية"، مما زاد من حدة التوترات.