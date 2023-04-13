اشتباكات مسلحة قرب طوباس واعتقالات بالضفة والقدس

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة تفتيشات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال بالقرب من طوباس، فيما افاد نادي الأسير ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين في الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بلدة طمون جنوب محافظة طوباس، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية على مدخل البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة جيبات عسكرية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي المؤدي إلى بلدة عاطوف والأغوار الشمالية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الغربي طريق طوباس نابلس.

ودوت أصوات اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالبلدة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - فلسطين: "مقاتلينا يخوضون أروع ملاحم العزة والكرامة بالاشتباك المسلح والمستمر ضد قوات الاحتلال على مفرق بلدة طمون جنوب طوباس". وفق البيان

وقالت سرايا القدس كتيبة طوباس إنها " تمكنت نصب كمين محكم لفرقة مشاة لقوات الاحتلال واستهدافهم بصليات من الرصاص في أكثر من محور والذين تمركزوا في منطقة الحسبة على مفترق بلدة طمون قضاء محافظة طوباس، تم وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم". حسب البيان.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات جيش الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من بلدة العوجا قرب أريحا وهم: أحمد جميل الجراهيد، وعلاء جميل الجراهيد، ويحيى خالد الجراهيد، وعبد المنعم خالد الجراهيد، ومحمد عواد الجراهيد

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن حذيفة أبو عابد من طولكرم بعد محاصرة منزل بالخليل، فيما اعتقلت القوات الشابين أدهم صبانة، وإيهاب أبو فانوس، عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان نجم حامد ومحمد يوسف جابر وأحمد نواف جرابعة خلال اقتحامها بلدة بيتين قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جلبون وفقوعة قضاء جنين شمالي الضفة، فيما احتجزت شابا من بلدة يعبد عند حاجز عسكري.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي فقوعة وجلبون، ونصبت عدة حواجز عسكرية وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات الفلسطينيين، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط يعبد وبلدة كفيرت.

واحتجزت قوات الاحتلال على حاجز عسكري "شافي شمرون"، المقام على أراضي الفلسطينيين شمال غرب نابلس، الشاب ليث قدري أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لأكثر من ساعة، وأخلت سبيله بعد استجوابه.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، شابين من مدينة القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة أبو حامد من المسجد الأقصى، كما أعادت اعتقال الشاب المقدسي ماهر محمد أبو الهوى، بعد أن أفرجت عنه قبل يومين.

وفرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 6 فتية مقدسيين وأبعدتهم عن المسجد الأقصى مدة شهر، إلى جانب كفالة مالية 1000 شيكل لكل منهم.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة والقدس ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 17 عملا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق نقاط عسكرية، واندلاع مواجهات.