ميلان يهزم نابولي بهدف جزائري والريال يتجاوز تشيلسي

رام الله - وطن للانباء: حقق فريق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه نابولي (1-0) في "الديربي" الإيطالي الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض "الروسونيري" بالفضل في هذا الانتصار للاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وأكمل نابولي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط وسطه الكاميروني أندري زامبو أنغويسا بحلول الدقيقة 74 من عمر اللقاء على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وسيتجدد المواجهة بين نابولي وميلان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، لحسم هوية المتأهل إلى دور الثمانية الكبار.

وسيلعب المتأهل من "الديربي" الإيطالي بين ميلان ونابولي في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ" مع الفائز من المواجهة بين القطب الكروي الآخر لمدينة ميلانو إنترناسيونالي ومنافسه بنفيكا البرتغالي.

يذكر أن فريق إنتر ميلان خرج بفوز ثمين من ملعب مضيفه بنفيكا (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على "النور - Estadio da Luz" بالعاصمة لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أيضا.

وتقدم ريال مدريد الإسباني خطوة عملاقة نحو التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد، افتتح النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة التسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 21، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وكان بنزيمة زار مرمى ليفربول الإنجليزي في مباراتي الفريقين بدور الـ16 في البطولة، قبل أن يسجل في مرمى تشيلسي الليلة.

واستغل الريال النقص العددي في صفوف تشيلسي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بن تشيلويل في الدقيقة 59، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 بواسطة نجمه (البديل) ماركو أسينسيو، بعد بضع ثواني من نزوله إلى أرض الملعب.

ويأتي هذا الفوز ليصالح الريال جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المباغتة 2 / 3 أمام ضيفه فياريال بالدوري الإسباني السبت الماضي، فيما تأتي تلك الخسارة لتزيد من جراح تشيلسي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في جميع البطولات، علما بأن هذه هي المباراة الثانية للفريق الأزرق تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد، الذي تولى المسؤولية مؤقتا خلفا للمدرب جراهام بوتر.