الاحتلال يعتقل شابين من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة أبو حامد (19 عاما) من المسجد الأقصى المبارك، كما أعادت اعتقال الشاب المقدسي ماهر محمد أبو الهوى، بعد أن أفرجت عنه قبل يومين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على 6 فتية مقدسيين وأبعدتهم عن المسجد الأقصى المبارك مدة شهر، إلى جانب كفالة مالية 1000 شيقل لكلّ منهم.