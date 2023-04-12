مصر ترد على إثيوبيا بعد اتهامها بـ"تسييس ملف سد النهضة"

وطن: استنكر نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، السفير حمدي لوزا، مساء اليوم الأربعاء، اتهام وزير الخارجية الإثيوبي ميسجانو أرغا، مصر بـ"محاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة".

وأكد لوزا، في بيان، على أن "الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية، وتستند إلى دراسات علمية موثقة". مُعتبراً أن الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

وأضاف الوزير قائلاً: "من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق".

(المصدر- سكاي نيوز)