الإعلان عن الفائزة بالجائزة النقدية الثالثة 100 ألف شيكل ضمن جوائز توفير الوطني

وطن: كشف البنك الوطني عن اسم الفائزة بالجائزة الشهرية النقدية 100 ألف شيكل ضمن حملته لحسابات التوفير، حيث كانت الجائزة من نصيب العميلة فاطمة زهير (23 عاما) المدخرة لدى فرع جنين.

واستلمت الفائزة الجائزة في الفرع في أجواء مليئة بالفرح، حيث قام بتسليمها بالنيابة عن البنك أيمن دحادحة مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة الأفراد، زاهر براهمة مدير فروع منطقة الشمال، وفراس أبو رقطي مدير دائرة تطوير المنتجات ودعم المبيعات، ومدير فرع جنين محمد العجاوي.

وتعليقا على ذلك، أعرب دحادحة عن سعادته لإدخال الفرحة إلى قلب الفائزة ومساهمة البنك الوطني بتحقيق حلمها وتمكينها من شراء سيارة جديدة تسهل عليها تنقلها اليومي من وإلى عملها، حيث كان هذا هدفها الأساسي من فتح حساب توفير لدى البنك. مؤكدا على أهمية الادخار ولو بمبالغ صغيرة من أجل تحقيق أهداف الفرد وبناء مستقبله، ومشيرا إلى أن الفرص المتبقية كبيره للعملاء الحالين والجدد، داعيا الجميع لتعزيز مدخراتهم لزيادة فرصهم بالفوز.

ولفت دحادحة إلى أن هذه الجائزة النقدية الشهرية الثالثة في عمر الحملة والمستمرة حتى نهاية العام الحالي، موضحا أن الفائزة الأولى كانت من فرع حزما في محافظة القدس، والثانية من فرع الماصيون في محافظة رام الله، والثالثة جاءت من نصيب العميلة زهير من فرع جنين، مؤكدا أنه لا يزال في جعبة البرنامج جوائز بالملايين، حيث بقي 7 جوائز نقدية بقيمة 100 ألف شيكل، وليرة ذهبية يوميا، وأونصتين ذهب لرابحين أسبوعيا، وجائزتين كبرتين لفائزين إثنين تضمان بيت وراتب شهري وسيارة لكل فائز، سيجري السحب عليها في شهر حزيران وكانون الأول من هذا العام.

والجدير ذكره أن الحملة مستمرة حتى نهاية العام 2023، ويستطيع الاستفادة منها عملاء البنك ممن لديهم حساب توفير برصيده 200 دولار بالحد الأدنى، وكل 200 دولار إضافية تعطي فرصة جديدة للدخول إلى السحب مرة أخرى.