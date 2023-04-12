مستشار اشتية ينتقد وزير المالية .. تجاوز كل المعايير الادارية والاعراف الحكومية البروتوكولية

وطن: انتقد مستشار رئيس الوزراء اللواء عبد الاله الاتيرة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وزير المالية شكري بشارة.

وكتب الاتيرة في تعقيب على قرار وزير المالية شكري بشارة بعدم صرف راتب للموظفين قبل رمضان كما اعلن سابقا رئيس الوزراء محمد اشتية "بالتراتبية الادارية بأية موسسة بالعالم كله، سواء كانت مؤسسة قطاع خاص او قطاع حكومي او حتى بالنظام السياسي، عندما يعلن مسؤول عن قرار فلا يجوز مخالفته او إبطاله الا من المسؤول الذي اصدر القرار او مستوى اعلى بالسلطة والصلاحيات".

وتابع الاتيرة "في حالة وزير المالية فقد تجاوز كل المعايير الادارية والاعراف الحكومية البروتوكولية بتجاوزه لدولة رئيس الوزراء، وهذا يعتبر خلل كبير ويصل الى درجة العيب بل والمعيب، لانه يهز هيبة الحكومة وهيبة الدولة كلها، وبالتالي يسبب فقدان المجتمع المحلي وحتى الدولي بالحكومة والدولة، ليس هذا فقط بل يهز الثقة ويوجه ضربة بالمقتل لحركة فتح بصفتها تمثل الضمان لهذه الحكومة، حيث ان رئيس الوزراء تم تعيينه بالمنصب بناء المزاج العام لحركة فتح وتبنى المجلس الثوري واللجنة المركزية هذا المزاج".

وختم الاتيرة تعقيب بالقول "كان الاجدر بوزير المالية لو كان يمتلك نوايا حسنة ان يتوجه الى دولة رئيس الوزراء ويعلمه بوجود ازمة مالية، ويتصرف عندها دولة رئيس الوزراء بالخروج بتوضيح".