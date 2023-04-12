وزارة المالية: صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30% قبل عيد الفطر

وطن: أعلنت وزارة المالية عن صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30%، وسيتم صرفها قبل عيد الفطر اي خلال الاسبوع القادم.

وقالت المالية في بيان لها وصل وطن نسخة عنه ان وزارة المالية ستقوم بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30%، وسيتم صرفها قبل عيد الفطر اي خلال الاسبوع القادم.

وقالت المالية انها ستقوم بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم اي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية.

ولفتت وزارة المالية الى انها قامت بصرف راتب كامل عن شهر آذار يوم الاربعاء الماضي الموافق 05/04/2023 علما انه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين صرف الراتب كاملا.