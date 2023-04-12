العاروري: الظروف تسير بشكل حثيث لصالح محور المقاومة

وطن: قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري إن هذا العام سيكون هناك حضور لفعاليات يوم القدس العالمي في المسجد الأقصى.

وأضاف العاروري خلال كلمة له في لقاء "درع القدس، الضفة نحو عهد جديد"، أن الظروف تتهيأ وتسير بشكل حثيث لصالح محور المقاومة، والذي أًصبح يمثل كل الأمة الإسلامية.

وأوضح أن محور المقاومة بات له وزن في مكونات الأمة، وموجة التطبيع مع الاحتلال تتراجع مع تصاعد محور المقاومة.

وأشار العاروري إلى أن الكيان الصهيوني يعيش حالة من التنازع والانقسام، ويسير نحو التفكك الداخلي.

وذكر أن "المقاومة أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للعدو الصهيوني، ونحن نملك المقاومة التي ستوقف العدوان وستحرر المسجد الأقصى".

وشدد على أن المقاومة أوقفت اقتحامات المستوطنين للأقصى في العشر الأواخر من رمضان.