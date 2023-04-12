حزب الله في رسالة للاحتلال: اي امر ستقوم به يا نتنياهو ستكون الاجابة جاهزة عليه في كل الساحات

وطن: وجه حزب الله رسالة تحذير شديدة اللهجة للاحتلال من مغبة اي اعتداء.

وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين في لقاء "درع القدس،الضفة نحو عهد جديد" موجها حديثه للاحتلال ورئيس حكومته " اي امر ستقوم به يا نتنياهو ستكون الاجابة جاهزة عليه في كل الساحات".

وأضاف صفي الدين "نزداد صلابة وعزما وإرادة وكل الامكانات ستكون في المواجهة الكبرى التي يبدو ان الإسرائيلي مستعجل عليها ونحن ايضا مستعجلون ومستعدون".

وتابع صفي الدين الذي يوصف بالرجل القوي في حزب الله ان "الضفة نحو عهد جديد: بشرى الجهاد والمقاومة ووعد الله الذي سيتحقق هو الإيمان والجهاد والثبات والتضحية" وان قضية فلسطين والقدس محور أساسي في المجالات كافة.

وأكد صفي الدين ان المحور وحّد المقاومة، وأصبح نهجًا لإنهاء الاحتلال وإزالة الكيان من الوجود، متابعا اذا كانت الضفة اليوم هي درع القدس فإننا جميعا درع للضفة والقدس ودرع لفلسطين، ونحن نخطط ونعمل ومستعدون لمواجهة الاحتلال.