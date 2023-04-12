الاولى من نوعها منذ 2011 .. وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية

وطن: وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين.

وزيارة المقداد للسعودية، هي أول زيارة لوزير خارجية سوري، منذ الاحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

ورحب نائب وزير الخارجية، بالمقداد، الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

