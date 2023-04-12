وزير المالية: 800 مليون دولار قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة منذ العام 2019

-900 مليون شيكل متراكمات رسوم الجسور لدى الاحتلال

وطن: قال وزير المالية د.شكري بشارة إنه منذ عام 2019 اقتطعت سلطات الاحتلال من أموال المقاصة 800 مليون دولار، غالبيتها بدل المخصصات التي تدفعها السلطة لأسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وأوضح أن متراكمات رفع رسوم الجسور لدى الاحتلال بلغت 900 مليون شيكل على الأقل، خلال السنوات الماضية، وترفض سلطات الاحتلال دفعها حتى الآن.

وأضاف بشارة أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، فاننا نتوقع ارتفاع العجز من 359 مليون دولار إلى 609 مليون دولار أي بنسبة 46%.

وتطرق الوزير إلى متأخرات رواتب الموظفين، حيث أشار الوزير إلى أنها تتراوح ما بين (300-400) مليون دولار.

وفيما يتعلق بأزمة المعلمين، فأشار إلى أنهم تلقوا علاوات على رواتبهم بلغت قرابة 13% خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم في رام الله، لإطلاعهم على موازنة الطوارئ للعام 2022، حيث قال إنها جاءت في ظل متغيرات عالمية واتساع رقعة الصراع العالمي، وتأثيره على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمي، وانعكاسه على فلسطين.

وقال إن قيمة الإيرادات ارتفعت في العام 2022 إلى (5.04 مليار دولار) مقارنة بـ(4.4 مليار دولار) بالعام 2022، إي بنسبة نمو 14%.

وسجل إجمالي النفقات الفعلية لعام 2022 حوالي (5.5 مليار دولار) مقارنة مع تقديرات الموازنة البالغة 6 مليار دولار، إي بانخفاض بنسبة 7%.

وارتفعت قيمة فاتورة الرواتب من (2.553 مليار دولار) في الموازنة إلى (2.650 مليار دولار)، أي بما نسبته حوالي 4%.

كما ارتفعت قيمة أشباه الرواتب من (1.050 مليار دولار) في العام 2021 إلى (1.076 مليار دولار) في العام 2022.

وبين بشارة أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت منذ عام 2018 حتى عام 2022 بنسبة 25%.

وأضاف أن الانفاق على المشاريع التطويرية شهدا نموا من 240 مليون دولار في العام 2021 إلى 270 مليون دولار في 2022.

وبخصوص الدعم الخارجي خلال عام 2022، فقد بلغ 252 مليون دولار، من بينها 57 مليون دولار دعما عربيا، الجزائر (52 مليون دولار) والعراق (5 مليون دولار).

وتراجع صافي العجز في الموازنة بنحو 57% مقارنة بالعام 2021، حيث تراجع من (971 مليون دولار إلى 416 مليون دولار).

وبلغ رصيد الدين المحلي حوالي 2.24 مليار دولار، بانخفاض 11.3% عن العام الماضي.

وارتفعت فاتورة التحويلات الطبية بنسبة نمو 140% منذ عام 2015، حيث بلغت العام 2022، حوالي 345 مليون دولار، مقارنة بـ144 مليون دولار في العام 2015.

وأوضح بشارة إن خطة وزارة المالية لخفض فاتورة الراتب بقيمة 154 مليون دولار لم تنفذ بسبب الأوضاع السياسية والأمنية وانتهاكات الاحتلال، إضافة إلى مواقف وفعاليات الاتحادات والنقابات والموظفين العموميين.

وأوصى بشارة بضرورة السعي الحثيث لإصلاح الملفات المالية العالقة مع الاحتلال، ومتابعة الحشد لإعادة المساعدات المالية الدولية الى سابق عهدها، وتطوير آليات واضحة لتنفيذ المشاريع التنموية وربطها مع الموارد المالية المتاحة وخطط الإصلاح.

كما أوصى بتفعيل وتعزيز الدور التكاملي بين سلطة النقد والقطاع الخاص والمؤسسات المالية بهدف تحقيق أولويات الحكومة، وتقوية التنسيق مع الهيئات المحلي والبلديات وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه لكي تتحمل المسؤوليات المناطة بها بالقانون للحد من ظاهرة صافي الإقراض الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة.