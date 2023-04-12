الرئاسة تدين تضييق الاحتلال على المحتفلين بسبت النور

وطن: أدانت الرئاسة الفلسطينية، إجراءات الاحتلال التصعيدية، وفرض قيود لمنع المؤمنين من الوصول إلى كنيسة القيامة، والمشاركة في المراسم الخاصة بسبت النور.

وقالت الرئاسة في بيان لها، اليوم الأربعاء "ندعم وبكل قوة مطالب الكنائس في مدينة القدس بالسماح بحرية الوصول بسلاسة ودون مشاكل للحجاج المسيحيين لحضور مراسم سبت النور"، مشددة على أن هذه الاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية المقدسة في القدس، تصعيد خطير تتحمل نتائجه سلطات الاحتلال.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، التي تمس حرية العبادة للمؤمنين المسيحيين والمسلمين على حد سواء.