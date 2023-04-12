حزب الشعب يدين التحريض الصهيوني ضد المناضل بركة ولجنة المتابعة العربية

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، فهمي شاهين، إن حزب الشعب يدين بشدة الحملة التحريضية الصهيونية ضد المناضل محمد بركة ولجنة المتابعة للجماهير العربية، مؤكداَ ان هذا التحريض يأتي ضمن حملة فاشية ممنهجة تستهدف القيادة الوطنية والتقدمية للجماهير العربية.

وفيما أعرب شاهين عن تضامن الحزب مع المناضل بركة ورفاقه في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومع الجبهة الديمقراطية وكل القوى الوطنية والتقدمية، أكد على أهمية وحدتها والاعتزاز في خطها السياسي الكفاحي ضد الاحتلال بكل مظاهره وضد العنصرية والفاشية.