مسؤول برلماني لبناني: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح شبه مستحيل

وطن: أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، اليوم الأربعاء، أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح "شبه مستحيل"، في ظل عدم تأمين التمويل لإجرائها من قبل الحكومة.

وقال بو صعب، في تصريح عقب انتهاء اجتماع اللجان النيابية المشتركة، "كان هناك، خلال الجلسة ، شبه إجماع أنه لوجيستياً الانتخابات أصبحت صعبة، والبعض مصر على أن يجريها".

وأشار إلى أنه سيتقدم "باقتراح قانون لتمديد عمل المجالس البلدية والاختيارية لأربعة أشهر" ، مضيفا أن "الكتل النيابية تريد انتخابات البلدية إلا أن الحكومة هي من أطاحت بها".

وأوضح أن "لدى وزير الداخلية بسام المولوي النية لإجراء الانتخابات البلدية".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة مشتركة اليوم، على جدول أعمالها عدد من مشاريع القوانين بينها اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.

وكان الوزير مولوي، أكّد في الثالث من نيسان/أبريل الجاري على الجهوزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، داعياً الحكومة لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجرائها.

ولم ترصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لإجراء الانتخابات البلدية، التي من المفترض أن تبدأ في السابع أيار/مايو المقبل في الشمال وعكار، وفي 14 منه في جبل لبنان، وفي 21 في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وفي 28 في الجنوب والنبطية.

يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان ينبغي أن تحصل في أيار/مايو عام 2022 تأجلت إلى أيار/مايو العام 2023، بسبب عدم الجهوزية لها.

وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في الثامن أيار/مايو 2016 لولاية من6 سنوات.