وصول وفد إيراني إلى السعودية تمهيدًا لإعادة افتتاح السفارة

وطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الأربعاء، وصول وفد تقني إيراني إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لإعادة فتح الممثليات الإيرانية في المملكة.

وقال كنعاني: "في خطوة جديدة وتماشيًا مع تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات الرسمية والأنشطة الدبلوماسية، فقد وصل الوفد الفني الإيراني ظهر اليوم إلى الرياض وكان في استقباله مسؤولون سعوديون".

وأضاف كنعاني إن "الجهود جارية لإعادة فتح الممثليات الإيرانية في السعودية قبل موسم الحج القادم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضح المتحدث أن الوفد الإيراني سيتخذ الإجراءات اللازمة في مجموعتي عمل في الرياض وجدة لإعادة افتتاح السفارة والقنصلية العامة. وقال إن الوفد سيعمل على تفعيل ممثلية إيران الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن الوفد الفني السعودي كان قد وصل إلى إيران، السبت الماضي، وأنه سيغادر إلى مشهد الجمعة، لإعادة افتتاح القنصلية السعودية في المدينة.