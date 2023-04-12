وفد قيادي من الحزب الشيوعي اليوناني يزور السفارة الفلسطينية في اثينا

رام الله - وطن: قام وفد قيادي من الحزب الشيوعي اليوناني، مؤلف من يورغوس مارينوس عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اليوناني والنائب عن الحزب في البرلمان، والياس نصير عضو قسم العلاقات الأممية للجنة المركزية، بزيارة السفارة الفلسطينية في العاصمة أثينا والتقاء القائم بأعمال الممثلية الدبلوماسية لدولة فلسطين، يوسف ضرخم، وذلك لتأكيد تضامن الشيوعيين اليونانيين مجدداَ مع قضية ونضال الشعب الفلسطيني.

وهذا وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة وتصعيد دولة الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين ومقدراتهم ومقدساتهم، وأفضل سبل تعزيز التضامن معهم.

واستنكر رئيس وفد الحزب الشيوعي اليوناني مارينوس، سياسات وجرائم الاحتلال هجمات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، وكل الانشطة والمخططات الاستيطانية، مشيراَ إلى مخاطر مخططات التسويات الإمبريالية المختلفة التي تروج لها الولايات المتحدة مع حلفائها في الشرق الأوسط، معتبراَ أن هذه التسويات تحص الاحتلال، وأنها موجهة ضد الشعب الفلسطيني وضد نضاله من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشكر القائم باﻷعمال الحزب الشيوعي اليوناني على مواقفه الثابتة والتاريخية في دعم حقوق ونضال الشعب الفلسطيني.