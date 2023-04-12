تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة تشيلسي الليلة في دوري أبطال أوروبا

وطن: يلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي في مباراة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الملكي.

ويأمل النادي الريال أن يتمكن من الفوز والمضي قدما نحو نصف النهائي للمرة الحادية عشرة في آخر 12 نسخة من البطولة القارية.

وبلغ النادي الملكي الدور نصف النهائي في 10 مناسبات من آخر 12 نسخة بدوري الأبطال، ويبحث حاليا عن خوض نصف النهائي رقم 11.

بينما تشيلسي يدخل هذه المواجهة كأمل وحيد للنجاة هذا الموسم بعدما أصبح تحقيق لقب البريمييرليغ مستحيلا وأيضا الأقرب لتوديع دوري الأبطال، ولكن مجرد الفوز على ريال مدريد في هذا الدور سيكون بمثابة بطولة للفريق اللندني.

ويعاني تشيلسي هذا الموسم بعدما توالى على قيادته حتى هذه اللحظة 3 مدربين وهم توماس توخيل وغراهام بوتر وفرانك لامبارد.

ويسعى فرانك لامبارد المدير الفني الجديد الذي تم تعيينه قبل أيام لقيادة تشيلسي، لتحقيق مفاجأة أمام الريال حامل اللقب، رغم صعوبة الموقف الذي يمر به البلوز في ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حاليا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

الدفاع: ناتشو، أنطونيو روديغر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيديريكو فالفيردي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: رايس جيمس، ويسلي فوفانا، كاليدو كوليبالي، بين تشيلويل.

الوسط: نجولو كانتي، إنزو فيرنانديز، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: رحيم ستيرلينغ، كاي هافريتز، جواو فيليكس.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، الأسبوع المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن 18أبريل.

يذكر أن ريال مدريد تأهل من دور الـ16 بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 5-2 ذهابا وفي العودة فاز "الملكي" بنتيجة 1-0.

أما تشيلسي ففاز على بوروسيا دورتموند في الذهاب بنتيجة 1-0 وفي الإياب فاز بنتيجة 2-0 في دور الـ 16.

المصدر: RT