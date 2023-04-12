وزير المالية: لن يتم صرف راتب آخر للموظفين قبل العيد

وطن: قال وزير المالية شكري بشارة، بأنه لن يتم صرف راتب آخر للموظفين قبل عيد الفطر، لانه تم صرف راتب كامل للموظفين قبل ايام.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية كان قد اعلن سابقاً بأنه سيتم صرف راتب للموظفين عن شهر نيسان الحالي قبل عيد الفطر.

واوضح بشارة، خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، أن إجمالي الأموال الفلسطينية التي تحتجزها سلطات الاحتلال منذ العام 2019 حتى الآن بلغ 800 مليون دولار.

ونوه الى أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت بنسبة 25 بالمئة خلال خمس سنوات، وانه يجري العمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين.

وارتفعت قيمة فاتورة الرواتب من 2.9 مليار دولار مع نهاية العام 2018 الى 3.7 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2022.