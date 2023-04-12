الأسير المريض وليد دقة يخضع لعملية جراحية لاستئصال جزء من رئته

وطن: قال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير المريض وليد دقة سيخضع اليوم الأربعاء، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي لاستئصال جزء من رئته نتيجة إصابتها بالتهاب حاد وتلوث.

وأوضح المكتب في بيان، أن الأسير "دقة" المصاب بمرض السرطان سيخضع للعملية الجراحية بعد تردي وضعه الصحي.

والأسير دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية بالداخل المحتل، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعتبر الأسير "دقّة" أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.