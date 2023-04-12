الاحتلال يلغي تصاريح مئات المواطنين المسيحيين من غزة ويمنع وصولهم لكنيسة القيامة بالقدس في عيد الفصح

وطن: أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قرار سلطات الاحتلال الغاء مئات التصاريح التي أصدرتها سابقاً للمواطنين المسيحيين من قطاع غزة للوصول الى مدينة القدس وممارسة شعائرهم الدينية في عيد الفصح.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء ان اجراء الاحتلال هذا يشكل مساً خطيراً بحرية العبادة، كشف من جديد زيف ادعاءات الاحتلال بشأن السماح بحرية العبادة والوصول الى الأماكن الدينية للمواطنين الفلسطينيين.

وأضافت الهيئة ان استمرار الاحتلال في تقييد حرية العبادة للمواطنين المسيحيين والمسلمين واستمرار استهدافه للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والمادة 53 من بروتوكول جنيف الأول للعام 1977 التي حظرت على السلطة القائمة بالاحتلال الاعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة وحرمان أصحاب الديانات من الوصول اليها.

وأكدت الهيئة ان استمرار الاحتلال في ممارسة هذه الانتهاكات ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية من شأنه ان يؤجج الصراع ويدفع به الى مزيد من التصعيد قد يضع المنطقة على حافة الانفجار.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن حقوق الانسان الى تحمل مسؤولياتهم والتدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للأماكن المقدسة .