الشرطة تقبض على مشتبه فيه بترويج المخدرات في أريحا

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الاربعاء، على مشتبه فيه بترويج المخدرات في مدينة أريحا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة وردت إليه معلومات حول قيام شخص بترويج المخدرات داخل المحافظة وبالمتابعة والتحري تم القبض على شخص من خارج المحافظة وضبط بحوزته مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع حشيش .

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته والمضبوطات لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.