مهندسو شركة كهرباء القدس يقدمون محاضرةً حول أزمة الطاقة فلسطينيًا وعالميًا بين الحلول والمعيقات

وطن: قدم مهندسو شركة كهرباء القدس محاضرةً حول أزمة الطاقة فلسطينيًا وعالميًا بين الحلول والمعيقات.

وجاء ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة، حيث قدم المهندس جواد أبو زر مدير فرع الشركة ببيت لحم، والمهندس إبراهيم كورياكوس من الدائرة التكنلوجية محاضرةً لطلبة جامعة فلسطين الأهلية ببيت لحم، حول أزمة الطاقة على المستوى الفلسطيني والعالمي، ضمن مساق جامعي ومادة مقدمة في الثقافة العالمية.

وقدم مهندسو الشركة تفاصيل عن أزمة الطاقة في فلسطين، وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، خاصة المعيقات الإسرائيلية أمام تطور الطاقة البديلة والنظيفة، والجدير ذكره أن أكبر محطة مولدة للكهرباء من الشمس موجودة لدينا بفلسطين في اريحا تبلغ قدرة انتاجها 7 ميغاواط، وهي من ضمن مناطق امتياز الشركة.