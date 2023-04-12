لليوم الخامس.. الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار

وطن: تواصل قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ولليوم الخامس على التوالي تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ويواجه المواطنون منذ أربعة أيام معاناة حقيقية في الوصول إلى أماكن عملهم، ومزارعهم في الأغوار، بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على عدة مناطق، خاصة في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.

ويأتي هذا الحصار الخانق وفقا لمزاعم الاحتلال بعد عملية اطلاق النار قرب حاجز الحمرا والتي أدت لمقتل 3 مستوطنات تم الاعلان بالأمس عن مقتل المستوطنة الثالثة.