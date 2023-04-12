شبان يحرقون برجا عسكريا للاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط

وطن: تمكن شبان، فجر اليوم الأربعاء، من إحراق برج عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، ان النيران اندلعت في البرج العسكري التي تستخدمه قوات الاحتلال للمراقبة، بعدما أطلق عليه الشبان ألعابا نارية.

واندلعت مواجهات بعد منتصف هذه الليلة، بين شبان وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة القدس، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء بلدة الرام وجبع شمال المدينة.

وأفادت مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند باب المحلس أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة، حيث تصدى الشبان للقوات بإطلاق المفرقات النارية.